Энергетика
КоммерсантъЦена на нефть Brent превысила $70
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Рост произошел на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
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Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля
Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
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«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
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Степаненко отказалась работать с Петросяном
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
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"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Спорт
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Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки
Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
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В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.
Армия и оружие
Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
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В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Армия и оружие
На видео засняли мощнейший удар ВКС России по джихадистам в Сирии, разрушивший гору
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Религия
Опубликовано расписание рождественских богослужений в храмах Кемерова
Энергетика
Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут
Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.
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В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
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Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться новый памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере.
Происшествия
Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали
Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».