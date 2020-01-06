Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на нефть Brent превысила $70

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи. Рост произошел на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена на нефть выросла более чем на 2%

Эхо Москвывчера в 22:31

Цены на нефть взлетели выше 70 долларов при открытии торгов

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ01:11

Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов

Znak.comвчера в 23:52

Цены на нефть пробили полугодовой максимум

Pravda.Ruвчера в 23:32
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Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 03 января в 00:42
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек

Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
ТАСС вчера в 07:58
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 13:30
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля

Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:54
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru вчера в 15:43
Кино

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

МИР 24 вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать с Петросяном

Shraibikus News вчера в 12:16
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости 04 января в 14:27
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
Политика

Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки

Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
News.ru вчера в 11:18
Общество

В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.
RT на русском 00:34
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости вчера в 21:30
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс вчера в 05:11
Хоккей

Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ТАСС Спорт вчера в 19:00
Гаджеты

Lenovo выпустила новый игровой монитор с повышенной частотой кадров

Ferra 01:01
Армия и оружие

На видео засняли мощнейший удар ВКС России по джихадистам в Сирии, разрушивший гору

ГЛАС.RU вчера в 07:07
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03 января в 03:34
Религия

Опубликовано расписание рождественских богослужений в храмах Кемерова

Stoboy.ru вчера в 22:59
Энергетика

Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут

Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.
РИА Новости 00:24
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости вчера в 09:23
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

Российская газета вчера в 16:20
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться новый памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере.
РИА Новости 01:29
Происшествия

Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости вчера в 12:46
Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:52
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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