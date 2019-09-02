Энергетика
RT на русскомЦена на нефть Brent снижается
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре уменьшились на 0,39% — до $59,02 за баррель. Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета 09:05
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Театры
МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями
ТАСС вчера в 17:04
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Политика
Режим ЧС в пострадавшем от наводнения Приангарье пока сохраняется
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от наводнения.
REGNUM 08:02
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Армия и оружие
В Баку проходят учения «Eternity-2019»
Вестник Кавказа 05:39
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Происшествия
От взрыва в Кабуле пострадали десятки людей. Пятеро погибли
Пять человек были убиты, не менее 50 получили различные ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц Кабула, сообщает 2 сентября афганский телеканал TOLO News.
REGNUM 16:00
Политика
Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»
В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Авто
BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8
Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс 05:30
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Наука
Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление
Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.
Naked Science 29 августа в 20:02
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Финансы
Биржи Европы в плюсе, британский FTSE 100 растет на 1% на слабом фунте
Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:05
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25
Происшествия
Суд арестовал фигурантку «дела Абызова»
Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс 13:11