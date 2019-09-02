Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре уменьшились на 0,39% — до $59,02 за баррель. Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления.

Экономика ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Политика Режим ЧС в пострадавшем от наводнения Приангарье пока сохраняется Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от наводнения.

Политика Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Происшествия От взрыва в Кабуле пострадали десятки людей. Пятеро погибли Пять человек были убиты, не менее 50 получили различные ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на одной из улиц Кабула, сообщает 2 сентября афганский телеканал TOLO News.

Политика Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике» В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.

Общество Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.

Авто BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8 Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Наука Биологи обнаружили микробов, замедляющих глобальное потепление Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона.

Политика Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Финансы Биржи Европы в плюсе, британский FTSE 100 растет на 1% на слабом фунте Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.