с чего всё началось

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Общество Инвестфорум в Сочи могут провести весной Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414 Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Общество Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.

Хоккей Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.