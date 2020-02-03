Энергетика
РБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Армия и оружие
Китай назвал недостаток своего передового истребителя
Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Политика
В России началось производство С-400 для Индии
В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Политика
Турция не признает «аннексию» Крыма — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать «аннексированный» Крым частью России.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Футбол
Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»
Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на четыре миллиарда рублей
Первая жена Чемезова - Любовь владеет участком в Жуковке-3. Его площадь — 78 соток, рыночная стоимость без учёта построек — 250 млн рублей.
Общество
Грузовое автосообщение с Китаем возобновили в Приморье
Подчеркивается, что к настоящему моменту автомобильным пунктам пропуска в Приморье уже отдали распоряжение пропускать грузовые автомобили из КНР.
Футбол
«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Экономика
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о комплексах и постыдном заболевании
Космос
Инфракрасная улитка
Перед вами снимок планетарной туманности Улитка, который выполнен в инфракрасном диапазоне.