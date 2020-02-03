Энергетика
РБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Музыка
«Би-2» в 2021 году выпустит новый альбом
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Здоровье
Американские врачи рассказали, как вылечили пациента с коронавирусом
Врачи из США рассказали, как проходило лечение первого зарегистрированного в США пациента, у которого подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Алтайском крае
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
Здоровье
Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом
В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Кино
Драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
Эксперты напомнили о выдающихся характеристиках 50-летнего МиГ-17
Около 70 лет назад в воздух поднялся первый прототип истребителя МиГ-17, созданного в СССР.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Технологии
Google представила альтернативу видеосервису YouTube
Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Наука
Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса
Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Политика
Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками
Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
Экономика
«РусАл» приостановит работу в Гайане из-за беспорядков
Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".