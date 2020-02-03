с чего всё началось

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Здоровье Эксперты назвали реальное число зараженных смертельным коронавирусом В ходе исследования ученые установили, что каждый инфицированный вирусом способен заразить от двух до трех человек и что эпидемия удваивалась каждые 6,4 дня.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Политика Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.

Технологии Google представила альтернативу видеосервису YouTube Корпорация Google, которая владеет YouTube, решила представить новый сервис, предназначенный именно для видеоматериалов такого типа.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Наука Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

Политика Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.