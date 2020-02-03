Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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