с чего всё началось

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие «Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

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Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.