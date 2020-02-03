Энергетика
РБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.
Культура
The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)
Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Армия и оружие
«Панцирь-С» уничтожил приближавшийся к базе Хмеймим беспилотник
В Министерстве обороны России заявили, что беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии со стороны северо-восточной части Средиземного моря, был уничтожен зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета безопасности страны нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Эрдоган: Турция не признает Крым территорией России
«Владимир путин неоднократно рассказывал Эрдогану о текущем положении дел в Крыму», – сообщил Дмитрий Песков.
Космос
Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Общество
«Калашников» начал продажи гражданской версии винтовки MR1
Группа компаний «Калашников» начала продажи гражданской версии винтовки MR1.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Спорт
Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова
Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Политика
Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве
Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
Музыка
Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA
Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, сообщает Rolling Stone со ссылкой на Твиттер-аккаунт ABBAtalk.
Экономика
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Происшествия
Вспышка коронавируса: в Иркутске госпитализированы четверо
В Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших сегодня, 3 февраля, рейсом из Пекина.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.