Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле 2020 года составила $54,9 за баррель, снизившись на 2,8%. В последний раз показатель цены Brent находился ниже $55 за баррель 3 января 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

RT на русском12:59

Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфакс00:44

Цена нефти Brent опустилась до минимума с января 2019 года

Взгляд.ру11:36

Цена нефти Brent упала до минимума за 13 месяцев

Московский Комсомолец12:19

Нефть «пробивает дно» — Brent может упасть ниже $53 за баррель

REGNUM14:50

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Ру12:44

Нефть впала в пессимизм

Российская газетавчера в 12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье

Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь

В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
ФедералПресс 03:52
Космос

В NASA сообщили о краже информации неизвестными злоумышленниками

Не исключено, что украдено до 0,5 Гб информации. Отмечается, что речь идёт далеко не о первом случае воровства данных NASA.
OAnews вчера в 19:03
Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
ТАСС 08:03
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину поприветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине», который использовали украинские пособники нацистов в годы Второй мировой войны.
Rambler News Service 09:08
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Вести ФМ 00:14
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Футбол

Защитник «Спартака» Кутепов рассказал, когда перестанет играть в маске

Защитник «Спартака» Илья Кутепов дал интервью, в котором рассказал, когда перестанет играть в маске.
Sport24.ru 18:34
Космос

Полет на Марс мог состояться до Олимпиады-80

Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и переход из корабля в корабль были подготовительными к полету станций.
Военно-промышленный курьер 18:20
Наука

Эпидемиолог исключил возможность искусственного создания коронавируса

Появление в Китае нового типа коронавируса породило множество теорий о его происхождении, однако нет никаких доказательств его искусственного происхождения, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новости 19:07
Экономика

Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
РБК 14:09
Общество

Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии

Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 3 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.
Piter.tv 14:12
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 01:36
Общество

Минздрав поддержал запрет на курение в коммунальных квартирах

Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы.
Газета.Ru 19:02
Кино

В Сети появился последний трейлер ремейка «Мулан»

РИА Новости 04:27
Космос

Учёные NASA обнаружили разрушение ледяного покрова на Марсе

Разрушение ледников на полюсах происходит не только на Земле, но и на Марсе, выяснили учёные из Университета Аризоны (США).
Парламентская газета 06:33
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете в Техасе

Два человека застрелены в понедельник в общежитии одного из университетов в американском штате Техас, сообщил телеканал Fox News.
Интерфакс 14:41
Культура

Шакира и Джей Ло устроили феерическое латино-шоу на Супербоуле

Дженнифер Лопес и Шакира выступили 2 февраля 2020 года в перерыве Супербоула.
ИА InterMedia 10:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о комплексах и постыдном заболевании

Экспресс газета 14:09
Происшествия

Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России

Известия 10:01
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русском 17:42
Игры

PlayStation 5 появилась на новых рендерах

Известный ресурс LetsGoDigital и итальянский дизайнер Snoreyn создали новые рендеры и видеоанонс PlayStation 5. Там же засветился и DualShock 5. До презентации устройства, кстати, остаётся немного — она должна состояться 15 февраля.
The GEEK 02:02
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны подарят мобильные телефоны

В год 75-летия Победы проживающие в России ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные мобильные телефоны.
Омскрегион 06:23
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
РБК 14:52
Авто

Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun

Новинка стала первой моделью немецкого бренда, базирующейся на "тележке" MQB A0 IN, которая представляет собой бюджетную версию глобальной платформы MQB.
Новые автомобили 11:14
Общество

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 19:04
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное