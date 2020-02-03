Энергетика
РидусЦена на нефть упала до минимума за год
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Киберспорт
Изменения в Virtus.pro: Zayac и Cooman вошли в основной состав команды
Virtus.pro официально представила обновленный состав - Егор «epileptick1d» Григоренко и Виталий «Save-» Мельник переведены в запас, а их места в команде заняли Заур «Cooman» Шахмурзаев и Бакыт «Zayac» Эмилжанов.
Футбол
Бывший нападающий ЦСКА рассказал, как загубил карьеру
Экс-форвард московского ЦСКА Дмитрий Рыжов объяснил, почему его карьера пошла на спад после триумфа на чемпионате Европы-2006 в составе юношеской сборной России.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Общество
Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК
Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
Ветеранам Великой Отечественной выдадут бесплатные сотовые телефоны
Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон.
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Происшествия
Подполковник СК Русаков отправится за решетку на 10 лет из-за взятки
Подполковник СК Романа Русакова признали виновным в получении взятки и приговорили к 10 годам лишения свободы, а также к штрафу в 5 миллионов рублей.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Общество
Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Экономика
Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
Происшествия
Ребенок выпал на ходу из автобуса с мертвым водителем
Уточняется, что у шофера случился инсульт. В момент ДТП в салоне автобуса было двое учителей и 20 детей.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида
Самолет авиакомпании Air Canada совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту испанской столицы из-за технических проблем.
Политика
Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Общество
Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Происшествия
В Рязанской области мужчина поджег мать и подростка
Мужчина ударил несколько раз металлической трубой по голове отца, а затем облил бензином и поджег женщину.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Экономика
Счетная палата РФ не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
Особые экономические зоны (ОЭЗ) на Серверном Кавказе, в рамках которых региональные власти пытаются создать новые горнолыжные курорты мирового уровня, пока не повлияли на экономику региона, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа".
Политика
В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты
В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.