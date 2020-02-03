Энергетика

РидусРидусЦена на нефть упала до минимума за год

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

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Нефть Brent упала ниже $55 впервые с 2019 года

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Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

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Нефть дешевеет на фоне обвала спроса в Китае

Эхо Москвы12:30
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Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон.
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В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты

В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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