с чего всё началось

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.

Цена на нефть упала до минимума за год

Футбол Бывший нападающий ЦСКА рассказал, как загубил карьеру Экс-форвард московского ЦСКА Дмитрий Рыжов объяснил, почему его карьера пошла на спад после триумфа на чемпионате Европы-2006 в составе юношеской сборной России.

Экономика Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре «ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.

Технологии Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.

Общество Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.

Единоборства Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.

Экономика Счетная палата РФ не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе Особые экономические зоны (ОЭЗ) на Серверном Кавказе, в рамках которых региональные власти пытаются создать новые горнолыжные курорты мирового уровня, пока не повлияли на экономику региона, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных в уставный капитал акционерного общества "Курорты Северного Кавказа".