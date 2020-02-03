с чего всё началось

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Энергетика Ливия снизит экспортные поставки нефти Уже в феврале Ливия может сократить экспортные поставки нефтепродуктов до 1,8 млн. баррелей.

Энергетика В Белоруссии начали поднимать стоимость газа для потребителей Внутренние цены на газ для промышленных потребителей Белоруссии на 2020 год увеличены на 4%. Об этом говорится в опубликованном постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики № 8 от 30 января, передает «Интерфакс».

Энергетика Украинцы задолжали по оплате коммуналки более 60 миллиардов гривен Долг граждан Украины по оплате оказанных коммунальных услуг вырос за 2019 год более, чем на 8 миллиардов гривен, сообщила Государственная служба статистики Украины, сообщает «Корреспондент.net».

Энергетика «Дочка» «ЛУКОЙЛа» снизила добычу нефти в Калининградской области На суше и в морской акватории региона разведано к настоящему времени более 25 нефтяных месторождений, из которых на 19 ведется добыча, суммарно достигающая 700–750 тыс. тонн в год.

Энергетика «Транснефть» перестанет делиться информацией с Reuters Российская компания «Транснефть» обвинила Reuters в предоставлении недостоверной информации и ввела эмбарго на передачу данных информагентству.

Энергетика Индия повысила импортную пошлину на сырое пальмовое масло Правительство Индии повысила таможенную импортную пошлину на сырое пальмовое масло до 44% против 37,5% действовавших ранее, сообщает The Hellenic Shipping News.