Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

Подробнее о событии

Нефть дешевеет на фоне обвала спроса в Китае

Эхо Москвы12:30

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

RT на русском12:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Газета.Ru11:47

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с 2019 года

News.ru12:46

Обвал спроса в Китае привел к снижению цены на нефть Brent до минимума за 13 месяцев

Фонтанка.Ру12:44

Цена нефти Brent упала ниже $55

ТАСС11:25

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

РБК13:22
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 31 января в 10:18
Энергетика

«Газмагеддон» угрожает газовой отрасли США

Аналитики отмечают, что начавшийся в 2010-х годах сланцевый бум дал толчок газовой отрасли.
Красная весна 01 февраля в 00:42
Энергетика

Под конкурента «Северного потока — 2» запасы газа собирают по крупицам

Польша продолжает выкупать доли на небольших норвежских месторождениях, чтобы заполнить «Балтийский газопровод», который планируют запустить к 2023 году в качестве замены поставкам российского газа в страну.
Евразия Daily 04:12
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК 31 января в 14:15
Энергетика

Ливия снизит экспортные поставки нефти

Уже в феврале Ливия может сократить экспортные поставки нефтепродуктов до 1,8 млн. баррелей.
ГЛАС.RU 01:54
Энергетика

В Белоруссии начали поднимать стоимость газа для потребителей

Внутренние цены на газ для промышленных потребителей Белоруссии на 2020 год увеличены на 4%. Об этом говорится в опубликованном постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики № 8 от 30 января, передает «Интерфакс».
Евразия Daily 07:49
Энергетика

Украинцы задолжали по оплате коммуналки более 60 миллиардов гривен

Долг граждан Украины по оплате оказанных коммунальных услуг вырос за 2019 год более, чем на 8 миллиардов гривен, сообщила Государственная служба статистики Украины, сообщает «Корреспондент.net».
Красная весна 31 января в 15:31
Энергетика

«Дочка» «ЛУКОЙЛа» снизила добычу нефти в Калининградской области

На суше и в морской акватории региона разведано к настоящему времени более 25 нефтяных месторождений, из которых на 19 ведется добыча, суммарно достигающая 700–750 тыс. тонн в год.
РБК Калининград 10:17
Энергетика

«Транснефть» перестанет делиться информацией с Reuters

Российская компания «Транснефть» обвинила Reuters в предоставлении недостоверной информации и ввела эмбарго на передачу данных информагентству.
News.ru 31 января в 09:29
Энергетика

ФАС: «Газпром» объяснил завышенные цены на заправках Татарстана

Метан на заправках Татарстана в 2018 году подорожал до 16 рублей. Стоимость топлива по сравнению с 2017-м выросла на 2,5 рубля.
БИЗНЕС Online 31 января в 06:11
Энергетика

«Газпромнефть-Оренбург» наращивает ресурсную базу

ADVIS.ru 31 января в 02:00
Энергетика

Индия повысила импортную пошлину на сырое пальмовое масло

Правительство Индии повысила таможенную импортную пошлину на сырое пальмовое масло до 44% против 37,5% действовавших ранее, сообщает The Hellenic Shipping News.
Зерно Он-Лайн 06:20
Энергетика

Теплоснабжающие предприятия Вологодчины погасили задолженность за газ

По состоянию на 1 января этого года теплоснабжающие предприятия Вологодской области исполнили график погашения задолженности за потребленный газ.
Онлайн Вологда 31 января в 05:40
Энергетика

Алмазы из Зимбабве в обмен на российскую нефть?

Российская «Татнефть» может заключить с правительством Зимбабве договор на поставку нефти в обмен на алмазы, сообщает Zimbabwe Independent.
Profinance.ru 05:04
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