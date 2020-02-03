Энергетика
РБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождь13:31
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Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Энергетика
Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Энергетика
«Газмагеддон» угрожает газовой отрасли США
Аналитики отмечают, что начавшийся в 2010-х годах сланцевый бум дал толчок газовой отрасли.
Энергетика
Под конкурента «Северного потока — 2» запасы газа собирают по крупицам
Польша продолжает выкупать доли на небольших норвежских месторождениях, чтобы заполнить «Балтийский газопровод», который планируют запустить к 2023 году в качестве замены поставкам российского газа в страну.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Энергетика
Ливия снизит экспортные поставки нефти
Уже в феврале Ливия может сократить экспортные поставки нефтепродуктов до 1,8 млн. баррелей.
Энергетика
В Белоруссии начали поднимать стоимость газа для потребителей
Внутренние цены на газ для промышленных потребителей Белоруссии на 2020 год увеличены на 4%. Об этом говорится в опубликованном постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики № 8 от 30 января, передает «Интерфакс».
Энергетика
Украинцы задолжали по оплате коммуналки более 60 миллиардов гривен
Долг граждан Украины по оплате оказанных коммунальных услуг вырос за 2019 год более, чем на 8 миллиардов гривен, сообщила Государственная служба статистики Украины, сообщает «Корреспондент.net».
Энергетика
«Дочка» «ЛУКОЙЛа» снизила добычу нефти в Калининградской области
На суше и в морской акватории региона разведано к настоящему времени более 25 нефтяных месторождений, из которых на 19 ведется добыча, суммарно достигающая 700–750 тыс. тонн в год.
Энергетика
«Транснефть» перестанет делиться информацией с Reuters
Российская компания «Транснефть» обвинила Reuters в предоставлении недостоверной информации и ввела эмбарго на передачу данных информагентству.
Энергетика
ФАС: «Газпром» объяснил завышенные цены на заправках Татарстана
Метан на заправках Татарстана в 2018 году подорожал до 16 рублей. Стоимость топлива по сравнению с 2017-м выросла на 2,5 рубля.
Энергетика
«Газпромнефть-Оренбург» наращивает ресурсную базу
Энергетика
Индия повысила импортную пошлину на сырое пальмовое масло
Правительство Индии повысила таможенную импортную пошлину на сырое пальмовое масло до 44% против 37,5% действовавших ранее, сообщает The Hellenic Shipping News.
Энергетика
Теплоснабжающие предприятия Вологодчины погасили задолженность за газ
По состоянию на 1 января этого года теплоснабжающие предприятия Вологодской области исполнили график погашения задолженности за потребленный газ.
Энергетика
Алмазы из Зимбабве в обмен на российскую нефть?
Российская «Татнефть» может заключить с правительством Зимбабве договор на поставку нефти в обмен на алмазы, сообщает Zimbabwe Independent.