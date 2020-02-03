Энергетика

РБКРБКЦена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимального за 13 месяцев уровня. Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
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Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%

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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
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В Брянске Валентина Матвиенко оценила продукцию БМЗ

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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

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