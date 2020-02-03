Энергетика

ДождьДождьЦена нефти Brent снизилась до минимума за 13 месяцев

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 54,7 доллара. Это минимальная цена за последние 13 месяцев, сообщает «Интерфакс».
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На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет
 Bloomberg.
Дождь13:31

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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

RT на русском12:59

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с 2019 года

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Цена нефти Brent упала до минимума за 13 месяцев

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Нефть падает: WTI опустилась ниже $50 за баррель

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Brent подешевела до $56,37 за баррель

Интерфакс00:44
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Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
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Опубликован трейлер трех сериалов Marvel

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«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

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Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку.
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Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
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Происшествия

Адвокат боксера Кушиташвили: сотрудник Росгвардии ударился сам

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с адвокатом Александром Дегтеревым, представляющим в суде интересы боксера Георгия Кушиташвили, он рассказал свою версию случившегося.
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Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
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Раскрыта дата продаж минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж большого минивэна Volkswagen Viloran.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

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Lenta.ru вчера в 19:37
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
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Энергетика

WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса

Саудовская Аравия настаивает на значительном сокращении добычи нефти в странах — участницах ОПЕК в краткосрочной перспективе, чтобы избежать падения спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа в Китае.
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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
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РБК 06:02
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
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Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись сегодня, 3 февраля, обвалом основных индексов более чем на 8%. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на негативную динамику сайтов торговых площадок Китая.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:56
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Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
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Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
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Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
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Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

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В РПЦ оценили прогноз Цукерберга на ближайшее десятилетие

В Русской православной церкви (РПЦ) оценили прогноз основателя Facebook Марка Цукерберга на ближайшее десятилетие.
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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
РИА Новости 08:41
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