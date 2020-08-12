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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42
АК&М

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 13 августа в 12:11 MSK повысился на 0.13%)

АК&Мвчера в 05:43
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:13
REGNUM

Цена на нефть Brent снова упала ниже $45 за баррель

REGNUMвчера в 12:49
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 13 августа

Право.рувчера в 04:43
Finam.Ru

Цена в $50 за баррель нефти достижима в среднесрочной перспективе

Finam.Ruвчера в 12:35
Росбалт

Аналитик: Нефть до конца года вряд ли сможет закрепиться выше $50

Росбалтвчера в 05:37

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Фердинанд: на месте Левандовского я бы создал петицию о возвращении «Золотого мяча»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, ныне работающий экспертом на британском телевидении, выразил негодование по поводу решения об отмене вручения «Золотого мяча» в этом году.
Чемпионат00:42

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Другими словами, сотрудники ГИБДД имеют право выписать предупреждение, штраф и потребовать устранения неисправности на месте, то есть произвести демонтаж незаконно установленного аксессуара (багажник, фаркопа и т.д.). Нововведение не затронет штатных багажников, изготовленных автопроизводителем или поставщиком комплектующих.
32CARS.ruвчера в 07:00
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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