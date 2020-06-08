Энергетика

ГородовойГородовойЦена на нефть Brent упала до $40

Цена на августовские фьючерсы на нефть Brent в понедельник опустилась до 41 доллара за баррель, WTI подешевела до 38,27 доллара.
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Цена Brent опустилась ниже $41

ТАСС10:38

Цены на нефть начали падать

Известия09:07

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

РБК10:55

Удешевление нефти ускорилось до 3% после заявлений о допсокращениях добычи

ПРАЙМ13:26

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ru02:08

Цена нефти Brent превысила $43

Коммерсантъвчера в 20:11

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новостивчера в 19:15
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 22:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Климова показала загородный дом и похвасталась огородом

ФАН 05:53
7
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
118
Общество

Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ

Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.
Газета.Ru 21:53
Общество

Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты

Lenta.ru 07:43
13
Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:35
2K
Гаджеты

Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3

Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости вчера в 05:11
22
Политика

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
110
Политика

КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской линии

КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи по гражданской линии, вместе с тем горячая линия связи военных ведомств двух стран работает нормально, сообщило в понедельник, 8 июня, агентство Yonhap.
Известия 00:34
2
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон с 16 Гбайт оперативной памяти

Говорится, в частности, что аппарат получит 16 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 03:32
5
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
3,4K
Общество

В США дали прогноз по числу жертв коронавируса

Число жертв новой коронавирусной инфекции в США может к 4 августа достичь более 145 тысяч человек.
Lenta.ru 21:47
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08:27
97
Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
3
Происшествия

На дне Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9

В акватории озера Байкал произошел подземный толчок магнитудой 3,9, сообщает портал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Росбалт 21:59
Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Общество

В России хотят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19

В России предлагают субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи в период пандемии.
РЕН ТВ 18:44
Экономика

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
62
Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
389
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
171
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
5
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
160
Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
293
Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
1,4K
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
209
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
141
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
307
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
81
Общество

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

The GEEK 12:30
3
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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