Цена на августовские фьючерсы на нефть Brent в понедельник опустилась до 41 доллара за баррель, WTI подешевела до 38,27 доллара.

Цена на нефть Brent упала до $40

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