Энергетика
ГородовойЦена на нефть Brent упала до $40
Цена на августовские фьючерсы на нефть Brent в понедельник опустилась до 41 доллара за баррель, WTI подешевела до 38,27 доллара.
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Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Общество
Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ
Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.
Газета.Ru 21:53
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:35
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости вчера в 05:11
Политика
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
Политика
КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской линии
КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи по гражданской линии, вместе с тем горячая линия связи военных ведомств двух стран работает нормально, сообщило в понедельник, 8 июня, агентство Yonhap.
Известия 00:34
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон с 16 Гбайт оперативной памяти
Говорится, в частности, что аппарат получит 16 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 03:32
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
В США дали прогноз по числу жертв коронавируса
Число жертв новой коронавирусной инфекции в США может к 4 августа достичь более 145 тысяч человек.
Lenta.ru 21:47
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08:27
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Происшествия
На дне Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9
В акватории озера Байкал произошел подземный толчок магнитудой 3,9, сообщает портал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Росбалт 21:59
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Общество
В России хотят субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19
В России предлагают субсидировать расходы на санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи в период пандемии.
РЕН ТВ 18:44
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ 06 июня в 10:41
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Общество
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
The GEEK 12:30
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57