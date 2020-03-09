Энергетика

РидусРидусЦена на нефть рухнула до 45 долларов за баррель

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 марта подешевели сразу на 9,3% - до 45,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этой марки находилась ниже 46 долларов за баррель в июне 2017 года.
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