с чего всё началось

По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE. При этом на закрытии торгов её цена составляла 45,54 доллара за баррель. Баррель нефти марки WTI подешевел до 27,5 доллара.

Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель

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