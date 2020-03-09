Энергетика
Суть событийЦена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель
По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE. При этом на закрытии торгов её цена составляла 45,54 доллара за баррель. Баррель нефти марки WTI подешевел до 27,5 доллара.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро — до 82,2 рубля.Фергана08 марта в 18:04
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«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье
Ведомостивчера в 09:20
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