Энергетика
МордовМедиаМировые цены на нефть обрушились почти на треть
Впервые с февраля 2016 года цены упали ниже 34 доллара и составили 31,43 доллара. В процентах падение составило около трети. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.
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«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье
Ведомостивчера в 09:20
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