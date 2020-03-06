Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.

Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Происшествия На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек Число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее достигло 7134 тыс. За сутки от нее в стране скончались 50 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Единоборства Чжан победила Енджейчик на UFC 248 Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.