Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года
Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC. Стоит отметить, что в целом мировые цены на нефть снизились почти на 5%. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Комментарии
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Экономика
Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала
Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Армия и оружие
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции
Как сообщает штаб операции, американские военные были убиты 8 марта в ходе выполнения миссии по уничтожению укрепленного центра террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в горном районе в центральной части страны.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
В Италии 12 провинций закрывают на карантин
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Общество
Судья решил проводить процесс по MH17 в отсутствии обвиняемых
Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс принял решение, что он «имеет легальное право судить четырех подозреваемых в их отсутствии» и в отсутствии адвокатов трех из них, передает ТАСС.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Происшествия
В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Музыка
Коронавирус ударил по шоу-бизнесу
По прогнозам Пригожина, в связи с ограничениями, вызванными мерами по предотвращению распространения коронавируса с большой долей вероятности сорвутся концерты многих отечественных и зарубежных звезд эстрады, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Футбол
Спартак — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Текущий тур станет лишь вторым после трехмесячного зимнего перерыва. Первые матчи и «Спартак», и «Краснодар» выиграли.
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Американские военные были вынуждены повернуть обратно, когда их остановили сирийские солдаты.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.