Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Это произошло на фоне опасений за спрос на сырьё и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+.

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

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