Энергетика
News.ruСнижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Это произошло на фоне опасений за спрос на сырьё и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
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