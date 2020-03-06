Энергетика

News.ruNews.ruСнижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Это произошло на фоне опасений за спрос на сырьё и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+.
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