Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года

Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC. Стоит отметить, что в целом мировые цены на нефть снизились почти на 5%. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.
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