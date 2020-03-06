Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года

Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC. Стоит отметить, что в целом мировые цены на нефть снизились почти на 5%. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать211

Подробнее о событии

Цена нефти Brent рухнула ниже $34 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 18:54

Нефть марки Brent обновила минимум с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 18:35

Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

Эхо Москвы07 марта в 06:00

Нефть марки Brent упала до $31

Коммерсантъвчера в 18:32

Нефть подешевела более чем на 9%

РБК06 марта в 13:00

Цена нефти Brent упала ниже $46 впервые с конца июня 2017 года

ТАСС06 марта в 12:24

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

Интерфакс06 марта в 06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:59, Ашберн

Комментарии

Футбол

Дзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»

ProstoProSport 10:52
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Экономика

Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти

На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Мир новостей 05:34
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:34
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform 12:48
Шоу-бизнес

Тарзан на глазах у Королевой исполнил эротичный танец для поклонницы

Сергей Глушко с размахом отметил свой юбилей. Муж Королевой устроил фееричное шоу, на котором были и поклонницы.
NewInform 12:21
Фигурное катание

В Москве пропал титулованный фигурист Руслан Жиганшин

В столице пропал известный российский фигурист Руслан Жиганшин.
Общественная служба новостей вчера в 10:48
Политика

Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17

Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
News.ru 10:01
Хоккей

Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб «Металлурга»

Капитану магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб уральского клуба.
Вести.Ru 10:54
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 11:52
Авто

В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2

По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Tvoe-avto.com 07 марта в 14:27
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Экономика

Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть

Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
ФАН 06:31
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Lenta.ru 10:44
Кино

Опубликован трейлер мультфильма по Mortal Kombat

В мультфильме показали становление Скорпиона.
Piter.tv 11:36
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Газета.Ru 09:25
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Общество

В Германии два человека погибли от коронавируса

«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
RT на русском 12:28
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 11:45
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Военное дело 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное