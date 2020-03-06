Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC. Стоит отметить, что в целом мировые цены на нефть снизились почти на 5%. Согласно данным, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились на 4,58%, до $43,8 за баррель.

Цена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года

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