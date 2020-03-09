Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). На открытии торгов стоимость майских фьючерсов на Brent составила $34,52 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула
 почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.
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URA.Ruвчера в 18:34

Цены на нефть обрушились на 20%

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РИА Новостивчера в 18:39

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Ведомостивчера в 18:37

Нефть марки WTI пробила прежний минимум в 27,9 долларов за баррель

Эхо Москвы00:27

Цены на нефть обрушились почти на треть

Lenta.ruвчера в 18:26
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