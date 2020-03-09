с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). На открытии торгов стоимость майских фьючерсов на Brent составила $34,52 за баррель.

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Общество Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Экономика Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Финансы Торги в Токио открылись обвалом котировок Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.

Общество Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.