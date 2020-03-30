Последний раз цена нефти опускалась до этого значения в ноябре 2002 года. К 10:39 мск цена опустилась еще ниже: $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $20,34 за баррель.

Цена на нефть Brent упала ниже $23 за баррель впервые с 2002 года

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