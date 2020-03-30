Энергетика

МонаВистаМонаВистаЦена на нефть Brent упала ниже $23 за баррель впервые с 2002 года

Последний раз цена нефти опускалась до этого значения в ноябре 2002 года. К 10:39 мск цена опустилась еще ниже: $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $20,34 за баррель.
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Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

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Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

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Цена на нефть Brent упала до $25 за баррель

РБК04:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

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Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъ30 марта в 03:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

News.ru04:37

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
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Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
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В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
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Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru 16:25
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МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
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Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
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США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
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Политика

В Кремле рассказали об отправке самолета с гуманитарной помощью в США

Петербургский дневник вчера в 14:47
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«Эксперт РА» прогнозирует рост просрочки по кредитам МСБ

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нанесут существенный ущерб предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), из-за чего просроченная задолженность по кредитам у таких компаний по итогам 2020 года может вырасти до 17-18%, что на 5-6 процентных пунктов выше, чем годом ранее, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
РИА Новости 18:08
Общество

Названы регионы России, свободные от коронавируса

По состоянию на 1 апреля в России осталось всего 10 регионов, свободных от коронавируса.
Rusvesna.su 08:42
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Экономика

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.
Ведомости 17:40
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о результатах анализа на коронавирус

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была на вечеринке вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, рассказала порталу Starhit о результатах своего анализа на коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Общество

В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой

Работники почты принесут пенсии и иные выплаты домой из-за распространения коронавируса и в стране.
Комсомольская правда 06:04
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Здоровье

Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове

Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
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Предварительные тесты Comet Lake-S: слегка лучше предшественников и паритет с Ryzen 3000

В многоядерных тестах бенчмарков Cinebench R15 и R20, а также CPU-Z, процессоры Core i5 поколения Comet Lake-S оказались лучше своих предшественников, включая старший Core i5-9600K.
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США не могут подтвердить, корректны ли данные Китая о коронавирусе

США не могут подтвердить, насколько корректны цифры из Китая о распространении коронавируса, заявил в четверг журналистам советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
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