Энергетика

КомпанияКомпанияНефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

По данным на 13:20 по московскому времени, Brent торгуется по 21,38 доллара за баррель (-19,6). В то же время июньские фьючерсы WTI стоят 16,52 доллара за баррель, потеряв 23,6% со вчерашнего дня. Цена на российскую нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $21 за баррель

Известиявчера в 10:08

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета21 апреля в 14:04

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже

REGNUMвчера в 00:01

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

ТАСС21 апреля в 23:36

Нефть марки Brent подорожала до $20,99 за баррель

News.ruвчера в 08:59

Цена на нефть Brent опускалась до уровня 2002 года

Право.ру21 апреля в 06:55

Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Факты21 апреля в 06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:50, Ашберн

Комментарии

Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
924
Политика

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
ТАСС 05:47
16
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила, что «находится на грани»

Самойлова отметила, что очень ждет того момента, когда можно будет вернуться к прежней жизни и свободно передвигаться, путешествовать по странам, гулять и просто жить.
RuNews24.ru 07:02
2
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
131
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости 07:10
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
850
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
367
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
89
Происшествия

У Казанского собора частично обрушился фасад дома

АиФ Санкт-Петербург 04:45
2
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,4K
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,9K
Футбол

СМИ: УЕФА определит участников еврокубков по спортивному принципу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса.
News.ru 06:38
Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
22
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Общество

Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
7
Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
8
Общество

Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина

Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
78
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
72
Экономика

«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
6
Здоровье

В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке

В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья.
Радио Комсомольская правда 06:58
15
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
498
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
3
Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
39
Происшествия

Заболевший COVID-19 житель Липецка сбежал из больницы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией жителя Липецка, который самовольно покинул медицинское учреждение, сообщает в четверг УМВД по региону.
РИА Новости 07:44
Общество

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
17
Общество

Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда

Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Lenta.ru 05:53
60
Политика

Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
560
Как работают Яндекс.Новости?
Главное