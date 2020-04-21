Энергетика
КомпанияНефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
По данным на 13:20 по московскому времени, Brent торгуется по 21,38 доллара за баррель (-19,6). В то же время июньские фьючерсы WTI стоят 16,52 доллара за баррель, потеряв 23,6% со вчерашнего дня. Цена на российскую нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель.
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Комментарии
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Политика
В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
ТАСС 05:47
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова заявила, что «находится на грани»
Самойлова отметила, что очень ждет того момента, когда можно будет вернуться к прежней жизни и свободно передвигаться, путешествовать по странам, гулять и просто жить.
RuNews24.ru 07:02
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости 07:10
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Происшествия
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
АиФ Санкт-Петербург 04:45
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Футбол
СМИ: УЕФА определит участников еврокубков по спортивному принципу
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу, если чемпионаты в ряде стран не будут доиграны из-за коронавируса.
News.ru 06:38
Происшествия
В Петербурге трое неизвестных похитили женщину
Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости 06:40
Общество
Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина
Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
Здоровье
В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке
В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья.
Радио Комсомольская правда 06:58
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Происшествия
Заболевший COVID-19 житель Липецка сбежал из больницы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией жителя Липецка, который самовольно покинул медицинское учреждение, сообщает в четверг УМВД по региону.
РИА Новости 07:44
Общество
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Политика
Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13