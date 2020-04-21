По данным на 13:20 по московскому времени, Brent торгуется по 21,38 доллара за баррель (-19,6). В то же время июньские фьючерсы WTI стоят 16,52 доллара за баррель, потеряв 23,6% со вчерашнего дня. Цена на российскую нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель.

Нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

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