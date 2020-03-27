Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 6,42%, до 24,65 доллара за баррель.
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Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

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Brent подешевела на 5%

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Волатильность цен на нефть достигла максимального значения за всю историю измерений

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Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

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URA.Ru11:11
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Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
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Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
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В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Общество

«Это не каникулы, это война»: врач-реаниматолог обратилась к россиянам

Реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова в программе "60 минут" обратилась к зрителям с просьбой оставаться дома.
РИА Новости вчера в 13:20
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
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Общество

Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

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Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
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Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
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Коутиньо не хочет переходить в «ПСЖ» и возвращаться в «Интер»

Филиппе не хочет переходить в «Пари Сен-Жермен» и возвращаться в миланский «Интер», за который он выступал с 2008 по 2013 год.
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Общество

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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
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Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
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Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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Общество

В Сочи прекратили бронирование отелей на нерабочую неделю

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Instagram, в течение рабочей недели в крае будут закрыты торговые центры, парки, кафе и рестораны, а также приостановлены новые бронирования и заселения в гостиницы.
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Авто

Lamborghini анонсировал новый суперкар

Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
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