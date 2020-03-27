Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 6,42%, до 24,65 доллара за баррель.

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

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