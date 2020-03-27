Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
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Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБК14:54

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новости11:33

Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель

Аргументы и Факты04:33

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС09:56

Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

RT на русском10:43

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ru10:27

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Комсомольская правда11:41
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Общество

В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Ридус 10:09
Здоровье

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на покупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой аппарат полпреда в ДФО.Средства будут выделены из внебюджетных источников.
Владивосток-Новости вчера в 10:22
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист

Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.
РИА Новости 20:02
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
ТАСС 01:23
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 17:35
Общество

Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
News.ru 19:11
Экономика

Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года

Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Ведомости вчера в 12:47
Кино

Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru 15:19
Футбол

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Sport.ru 18:58
Общество

ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля из-за длинных выходных, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).
Rambler News Service 10:18
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец 02:52
Политика

Перед закрытием границы тысячи украинцев пытаются вернуться домой

По словам одного из украинских пограничников, граница не рассчитана на столь большое количество людей, которые берут буквально штурмом.
Discover24 12:12
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости 09:32
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Экономика

Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку

Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
TATRE.ru 05:01
Политика

Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 19:45
Общество

Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
ИА Новороссия 16:28
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии

Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.
REGNUM вчера в 21:52
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