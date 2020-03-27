Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.

Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель

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Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

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Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.

Экономика Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.