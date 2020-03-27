Коронавирус
RT на русскомЦена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.
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Общество
В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
Здоровье
Дальний Восток получит более 1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на покупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой аппарат полпреда в ДФО.Средства будут выделены из внебюджетных источников.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Германия выдержит лишь два месяца карантина, заявил немецкий экономист
Экономика Германии может выстоять только два месяца при карантине, заявил в беседе с газетой Mitteldeutsche Zeitung президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов
Власти Южно-Сахалинского городского округа в пятницу ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из Таиланда сахалинских туристов.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
Малышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19.
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Кино
Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров
Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Футбол
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Общество
ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля из-за длинных выходных, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Политика
Перед закрытием границы тысячи украинцев пытаются вернуться домой
По словам одного из украинских пограничников, граница не рассчитана на столь большое количество людей, которые берут буквально штурмом.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Экономика
Минстрой РФ предлагает субсидировать ипотеку
Минстроем страны был предложен ряд мер, направленных на поддержку строительной отрасли, включающий субсидирование ипотечных кредитов, объявление кредитных и налоговых каникул для застройщиков, а также поддержку сферы ЖКХ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Политика
Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Президент Сербии заявил о грабеже на мировом рынке аппаратов ИВЛ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за пандемии COVID-19.
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии
Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.