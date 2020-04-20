Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с конца прошлого века. В таких условиях отдельные техасские компании начали продавать сырье по два доллара, пишет Bloomberg.

В США начали продавать нефть по два доллара

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