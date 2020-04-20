Энергетика
Lenta.ruВ США начали продавать нефть по два доллара
Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с конца прошлого века. В таких условиях отдельные техасские компании начали продавать сырье по два доллара, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Комментарии
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Энергетика
Трамп заявил, что рассмотрит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии
Власти США рассмотрят возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии.
ТАСС 19:24
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня вчера в 09:06
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Космос
Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни.
ToDay News Ufa 15:39
Футбол
Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая
Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.
Soccer.ru 17:43
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Армия и оружие
Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза
Эксперты рассказали о преимуществах С-350 над С-400. Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза.
Piter.tv 04:05
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
Политика
В США названы организаторы митингов против самоизоляции
Американские СМИ назвали организаторов акций против самоизоляции в США.
Evo-rus.com 07:29
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53
Общество
COVID отложенной Победы
В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Космос
Обнаружен звездный «телепорт» из центра галактики на периферию
Астрономы обнаружили, что когда в плотных центральных скоплениях умирает несколько массивных звезд, энергии от взрыва сверхновых достаточно, чтобы вытеснить межзвездный газ - остатки сверхновых - за пределы галактики.
Популярная механика 12:25
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
Отмечается, что в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25.
Lenta.ru 18:21
Общество
Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
Футбол
«Я ему говорил: целься третьему в голову». Как родился легендарный гол Цымбаларя «Реалу»
Продолжаем рассказывать о памятных голах прошлого, далёкого и не очень.
Чемпионат вчера в 14:00
Происшествия
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился запретить все взлеты-посадки на аэродроме "Калинка" до окончания работы проверяющей комиссии.
Российская газета 02:23
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43