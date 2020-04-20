Коронавирус
РЕН ТВЦена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня 25,87 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:00 по московскому времени.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.ТАССвчера в 21:25
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К письму прилагается список из 73 пунктов, среди которых — приостановка экологического надзора, контроля (в том числе производственного, включая штрафы за его отсутствие) и согласований, отсрочка реализации природоохранных программ компаний, ликвидация штрафов за несоответствие промышленных загрязнений нормативам (кроме аварий), смягчение и отсрочка уплаты экологических платежей.
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Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
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Lenta.ru 20:59
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В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром
Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
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Ученые назвали змею в честь героя известного мира «Гарри Поттера» – Салазара Слизерина. Его именем был назван факультет школы Хогвартс.
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Происшествия
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Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
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Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
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Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
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Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры
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Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами
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По данным «Известий», поставки нового средства РЭБ в российскую армию должны быть завершены в 2025 году.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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