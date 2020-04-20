Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВЦена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня 25,87 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:00 по московскому времени.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
ТАССвчера в 21:25

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Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

РЕН ТВ14:39

Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:16

Новости кризиса 20 апреля: Россия не собирается сокращать расходы бюджета, начался прием заявок на льготную ипотеку

URA.Ru12:14

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Цена нефти WTI снизилась до рекордных отметок

Ёлдаш12:04

Цена нефти марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомостивчера в 21:44
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В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель

КП - Беларусь15:05
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
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В России резко упали оптовые цены на бензин.
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Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В российских городах прошли виртуальные митинги

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Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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На Урале грабитель взорвал банкомат «Сбербанка»

В центре Ревды мужчина взорвал банкомат «Сбербанка» и забрал деньги. Об этом сообщает местное издание «Ревда-инфо».
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Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
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РСПП просит приостановки экологического контроля под предлогом пандемии

К письму прилагается список из 73 пунктов, среди которых — приостановка экологического надзора, контроля (в том числе производственного, включая штрафы за его отсутствие) и согласований, отсрочка реализации природоохранных программ компаний, ликвидация штрафов за несоответствие промышленных загрязнений нормативам (кроме аварий), смягчение и отсрочка уплаты экологических платежей.
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Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
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Huawei уличили в подмене фото в рекламе. Снова

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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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RT на русском 08:13
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Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
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В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром

Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
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Новый вид зеленых гадюк назвали в честь Слизерина

Ученые назвали змею в честь героя известного мира «Гарри Поттера» – Салазара Слизерина. Его именем был назван факультет школы Хогвартс.
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Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии

Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
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Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
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Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
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Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
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В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
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Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями

Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры

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Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

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Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

По данным «Известий», поставки нового средства РЭБ в российскую армию должны быть завершены в 2025 году.
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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Разведка США изучает данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

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