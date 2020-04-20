Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла уровня 25,87 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:00 по московскому времени.

Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель

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