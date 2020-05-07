Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Комментарии
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
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Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru.
Lenta.ru 05 мая в 22:58
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Компания Skoda объявила скидки на машины в мае
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Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
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Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»
Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 05 мая в 09:26
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Наука
Орангутаны своим желанием почесаться и позевать заражают недругов
Нидерландские биологи из Лейденского университета выяснили, что калимантанские орангутаны, как и люди вызывают своими действиями эффект подражания у сородичей: например, желание почесаться или зевнуть.
МонаВиста вчера в 13:07
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Шанхая
RT на русском вчера в 20:41
Происшествия
Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
ТАСС 01:26
Происшествия
В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода
Как минимум пять человек погибли в результате утечки токсичного газа с химзавода в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш.
РИА Новости 00:46
Происшествия
У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск
Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Экономика
ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия вчера в 16:08
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой
Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Общество
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
РИА Новости вчера в 23:20
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Общество
Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
Хоккей
С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020
Наконец, в сборной России на чемпионате мира наверняка бы была молодёжная тройка Марченко – Морозов – Подколзин.
Чемпионат вчера в 15:30
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29