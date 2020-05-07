Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов

Последний раз нефть Brent стоила более 29 долларов 14 апреля.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 30 долларов за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

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США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
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Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Нидерландские биологи из Лейденского университета выяснили, что калимантанские орангутаны, как и люди вызывают своими действиями эффект подражания у сородичей: например, желание почесаться или зевнуть.
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Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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В Индии пять человек погибли в результате утечки газа с химзавода

Как минимум пять человек погибли в результате утечки токсичного газа с химзавода в городе Висакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш.
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У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск

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Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

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Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Военным запретили распространять информацию о службе

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