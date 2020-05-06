Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусьвчера в 03:42
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