Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
Читать в источнике
Комментировать428

Подробнее о событии

Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

URA.Ru12:00

Нефть продолжает дорожать в ожидании отмены карантинных мер

Московский Комсомолец02:21

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ru12:38

Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

Вести.Ru08:06

Цена нефти Brent упала ниже $29

ТАСС11:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБК11:52

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:38, Ашберн

Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусьвчера в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:38, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний

В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
РЕН ТВ 00:32
9
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
106
Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
5
Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС 10:51
34
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
702
Армия и оружие

В США начали производство новых противотанковых ракет

Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
ТАСС 19:48
Космос

Известно, что влияет на формирование дюн на Титане

Недавно специалисты проанализировали данные, предоставленные космическими аппаратами, и пришли к выводу, что именно пылевые дьяволы могут быть причиной формирования дюн на Титане.
Anonsens вчера в 11:28
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
160
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru 00:42
4,6K
Общество

Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram новый рисунок, на котором изображен врач в образе супергероя.
Общественное телевидение России 15:23
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,8K
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
1,2K
Армия и оружие

Рождены для войны: как дипломатический трюк СССР разрушил красивую легенду НАТО

Несостоявшийся союз Как известно, НАТО, или Организация Североатлантического договора, основанная в апреле 1949 года, создавалась с целью коллективной самообороны против возможного агрессора, в качестве которого предполагался Советский Союз.
ПолитРоссия 17:10
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
173
Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
424
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
4
Единоборства

Российский промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что обсудил с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Майком Тайсоном возможность поединка с бойцом MMA Александром Емельяненко.
Вестник Кавказа 07:57
9
Энергетика

До минимума за 10 лет упала добыча нефти в России

С начала этого месяца добыча нефти и газового конденсата в России опустились до минимума за последние 10 лет.
Live24 13:41
Экономика

Россияне перешли на бюджетные продукты

В условиях распространения коронавирусной инфекции и снижения доходов, россияне все больше отдают предпочтение бюджетным аналогам продуктов.
Телеканал 360° 19:34
2
Экономика

Минтранс подготовил льготы для авиационной отрасли и автотранспорта

Перечень новых послаблений для авиационного сектора и автотранспорта (прежде всего грузового) в условиях пандемии коронавируса COVID-19 передало в правительство РФ Министерство транспорта.
Народные новости 13:38
6
Армия и оружие

Россия по-новому «защитит» свои подлодки

В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».
Lenta.ru 12:41
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
440
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России.
Lenta.ru 20:33
1
Армия и оружие

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

ФАН 08:50
76
Здоровье

Число случаев коронавируса в Приамурье перевалило за сотню

Число случаев коронавируса в Приамурье перевалило за сотню.
ИА Порт Амур 03:20
36
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
59
Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

РБК 08:49
83
Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 вчера в 06:46
240
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
844
Космос

Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное