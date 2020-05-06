Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
Читать в источнике
Комментировать420

Подробнее о событии

Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

URA.Ru12:00

США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

Вести.Ru10:59

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

News.ru08:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБК11:52

Цена нефти Brent упала ниже $29

ТАСС11:36

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известия12:02

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ru12:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:31, Ашберн

Комментарии

Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
293
Музыка

Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер

Полит.ру 12:08
Общество

В Самарской области обсудили снятие режима самоизоляции

В Самарской области на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсудили план выхода региона из режима ограничений.
Pro Город Самара 13:13
8
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
190
Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
948
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
3
Происшествия

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Коммерсантъ 11:01
2
Происшествия

У прилетевших из Таиланда пассажиров обнаружили коронавирус

ИА Красная Весна 11:05
41
Политика

Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.
РБК 14:22
2
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
5,5K
Наука

Учёные создали антистрессовую музыку для кошек

News.ru 09:39
1
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
1,4K
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

Как стало известно sevastopol-24.ru, с 5 мая начинает официально действовать законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и на территориях, к ним прилегающих.
Севастополь-24 вчера в 15:27
2K
Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
4
Политика

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу

Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
707
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
209
Здоровье

В горбольнице Алушты начато служебное расследование

В городской больнице Алушты начато служебное расследование по фактам распространения коронавирусной инфекции.
Новый День 05:13
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
16
Общество

Москве предрекли массовый снос торговых центров

Lenta.ru 08:35
108
Общество

В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки

Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
33
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
57
Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
18
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
3
Футбол

Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»

Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Армия и оружие

Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 05:33
4
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное