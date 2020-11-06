Следователи СК России по Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения, в ходе которого убит один человек и трое пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.
Актер Хью Лори, известный по роли доктора Хауса в одноименном сериале, возглавит актерский состав звезд, чьими голосами заговорят герои анимационной версии романа для детей Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны».
Министром экономического развития и торговли Адыгеи назначен Заур Шеуджен, ранее работавший в должности руководителя регионального центра поддержки экспорта, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.
Представители компании AMD подтвердили изданию AdoredTV, что видеокарты серии Radeon RX 6000 поддерживают рейтрейсинг в играх, использующих DXR от Microsoft и грядущую трассировку лучей на базе Vulkan.
Как отмечает Минобороны, согласно полученной информации, в ходе боевых действий 178-й отдельный разведывательный батальон, переброшенный на оккупированные территории Азербайджана из Армении, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными.
По данным NYT, преимущество Байдена может только вырасти, так как неучтенные голоса относятся в основном к демократическим округам Дональд Трамп считает, что исход президентских выборов должен решить Верховный суд, поскольку демократы пытаются украсть у него победу с помощью "незаконных голосов".
Коронавирусом в РФ болеют 900 тыс. человек Министр здравоохранения РФ уточнил, что общее число больных коронавирусом в России составляет в настоящее время около 900 тыс. человек, из них 250 тыс. лечатся в больницах.