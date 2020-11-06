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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent упала ниже $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 41 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.В источнике
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ПРАЙМ

Нефть падает на более чем 3% на росте неуверенности в спросе

ПРАЙМвчера в 13:34
Интерфакс

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Интерфаксвчера в 10:23
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent упала ниже $41 за баррель

Телеканал 360°вчера в 06:27
Росбалт

Котировки Brent и WTI ощутимо снижаются

Росбалтвчера в 06:10
Вести.Ru

Нефть дешевеет на фоне пандемии и президентских выборов в США

Вести.Ruвчера в 00:30
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $38 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 00:43
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 00:04

В Калмыкии один человек убит и трое пострадали в ходе разбойного нападения

Следователи СК России по Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения, в ходе которого убит один человек и трое пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.
В Калмыкии один человек убит и трое пострадали в ходе разбойного нападения
ТАССвчера в 12:37

Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском01:01

Сыгравший доктора Хауса Хью Лори озвучит мультяшного кота Мориса

Актер Хью Лори, известный по роли доктора Хауса в одноименном сериале, возглавит актерский состав звезд, чьими голосами заговорят герои анимационной версии романа для детей Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны».
МИР 2416:23

В Адыгее министром экономразвития назначили руководителя центра поддержки экспорта

Министром экономического развития и торговли Адыгеи назначен Заур Шеуджен, ранее работавший в должности руководителя регионального центра поддержки экспорта, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.
ТАССвчера в 09:45

Подразделениям спецназа и разведки противника нанесен серьезный урон – Минобороны АР

Как отмечает Минобороны, согласно полученной информации, в ходе боевых действий 178-й отдельный разведывательный батальон, переброшенный на оккупированные территории Азербайджана из Армении, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными.
Sputnik Азербайджан01:05

Турция отстранила министра обороны Азербайджана Закира Гасанова

Семен Пегов пишет, что ранее сотрудники турецких спецслужб потребовали от Ильхама Алиева отстранить от исполнения обязанностей всех азербайджанских военачальников, которые учились в России.
Военное дело5 ноября в 03:54

Байден лидирует на выборах, Трамп требует пересчета голосов

По данным NYT, преимущество Байдена может только вырасти, так как неучтенные голоса относятся в основном к демократическим округам Дональд Трамп считает, что исход президентских выборов должен решить Верховный суд, поскольку демократы пытаются украсть у него победу с помощью "незаконных голосов".
Телеканал RTVI17:46

Мурашко заявил, что антибиотики при легком течении коронавируса опасны

Коронавирусом в РФ болеют 900 тыс. человек Министр здравоохранения РФ уточнил, что общее число больных коронавирусом в России составляет в настоящее время около 900 тыс. человек, из них 250 тыс. лечатся в больницах.
Интерфаксвчера в 13:43