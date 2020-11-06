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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent упала ниже $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 41 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI ощутимо снижаются

Росбалтвчера в 06:10
Интерфакс

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Интерфаксвчера в 10:23
OilCapital.ru

Нефть падает — трейдеры просто ждут

OilCapital.ruвчера в 09:50
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent упала ниже $41 за баррель

Телеканал 360°вчера в 06:27
ПРАЙМ

Нефть падает на более чем 3% на росте неуверенности в спросе

ПРАЙМвчера в 13:34
Вести.Ru

Нефть дешевеет на фоне пандемии и президентских выборов в США

Вести.Ruвчера в 00:30
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 00:04

Зеленский пообещал вернуть Донбасс под контроль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными в Луганской области и выразил уверенность, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новостивчера в 10:24

МОК продолжает платить спортивную стипендию допинговому информатору Юлии Степановой

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает оказывать финансовую поддержку информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) супругам Юлии и Виталию Степановым.
ТАСС Спортвчера в 07:49

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.
РИА Новости23:16

Как готовился парад 1941 года на Красной площади

В современной России седьмое ноября стало Днём воинской славы — «Днём проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)».
Парламентская газета16:47

Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку

Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
РИА Новости20:10

Вопрос контроля над Сенатом США может отложиться на 2021 год из-за второго тура в Джорджии

Выборы в Сенат Конгресса США в штате Джорджия пройдут в два тура, поскольку в первом победитель не определился, что, вероятнее всего, откладывает вопрос о том, какая из двух партий получит большинство в верхней палате законодательного органа, до следующего года.
ТАСС23:26