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Цена на нефть марки Brent упала ниже 41 доллара за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.