Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными в Луганской области и выразил уверенность, что территории Донбасса вернутся под контроль Киева, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.
В современной России седьмое ноября стало Днём воинской славы — «Днём проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)».
Мошенники часто звонят россиянам, но бросают трубку, не получив ответа, так они пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Выборы в Сенат Конгресса США в штате Джорджия пройдут в два тура, поскольку в первом победитель не определился, что, вероятнее всего, откладывает вопрос о том, какая из двух партий получит большинство в верхней палате законодательного органа, до следующего года.