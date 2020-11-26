Рособрнадзор пока не планирует отменять сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов, но предлагает сократить число сдаваемых предметов с четырех до трех, сообщил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3142,68 пункта (+0,1%, днем индикатор поднимался выше 3150 пунктов), индекс РТС - 1302,43 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,9%.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча чемпионата КХЛ «Авангард» – «Амур» (4:2). Принято решение оштрафовать нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова за симуляцию – по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ.
В связи с ростом заболевания коронавирусом в Москве принят ряд дополнительных мер по усилению оказания медицинской помощи больным инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Модернизацию системы связи, позволяющую обеспечить более доступной связью российских космонавтов на борту МКС, провела дочерняя компания Роскосмоса «Российские космические системы» (РКС), сообщила пресс-служба холдинга 25 ноября на своем сайте.
Xiaomi сумела превзойти Samsung, которая в онлайн-каналах занимает лишь третье место с долей 26,3%. Среди десяти самых продаваемых онлайн моделей смартфонов пять принадлежат Xiaomi или входящему в её экосистему бренду Redmi, включая Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A и Redmi Note 9.