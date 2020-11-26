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Цена на нефть Brent упала ниже $49 за баррель

Kadara.ru
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Росбалт
Neftegaz.ru
RT на русском
ФАН
Российская газета
Profinance.ru
Нефть марки Brent стала стоить ниже 49 долларов за баррель. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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Цена нефти Brent поднялась выше $47 за баррель

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $48 за баррель

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Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году

Рособрнадзор пока не планирует отменять сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов, но предлагает сократить число сдаваемых предметов с четырех до трех, сообщил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.
РБК07:02

Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу МосБиржи во главе с бумагами биржи и АЛРОСА

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3142,68 пункта (+0,1%, днем индикатор поднимался выше 3150 пунктов), индекс РТС - 1302,43 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,9%.
Финмаркет11:21

Шумаков оштрафован за симуляцию в матче c «Амуром»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча чемпионата КХЛ «Авангард» – «Амур» (4:2). Принято решение оштрафовать нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова за симуляцию – по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ.
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В Москве откроют еще 12 КТ-центров из-за роста заболеваемости COVID-19

В связи с ростом заболевания коронавирусом в Москве принят ряд дополнительных мер по усилению оказания медицинской помощи больным инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс03:52

Роскосмос модернизировал систему связи с МКС

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ИА Красная Весна25 ноября в 13:41

Samsung обошла Huawei в России по продажам смартфонов, в онлайне наступает Xiaomi

Xiaomi сумела превзойти Samsung, которая в онлайн-каналах занимает лишь третье место с долей 26,3%. Среди десяти самых продаваемых онлайн моделей смартфонов пять принадлежат Xiaomi или входящему в её экосистему бренду Redmi, включая Redmi Note 8 Pro, Redmi 8A и Redmi Note 9.
iXBT.com10:48