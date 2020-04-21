с чего всё началось

В ночь на 21 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Цена падала до минус 39,44 доллара за баррель. Мосбиржа после решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.

Цена на нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

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