Энергетика
66.ruЦена на нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель
В ночь на 21 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Цена падала до минус 39,44 доллара за баррель. Мосбиржа после решила 21 апреля приостановить торги майским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий.
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с чего всё началось
В ходе торгов на бирже ICE (Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка) в Лондоне цена на нефть с поставкой в июне снизилась в моменте до $ 19,32 за баррель, немного отыграла падение, но затем вновь опустилась ниже отметки в $ 20, а затем — ниже $ 19.БИЗНЕС Onlineвчера в 05:34
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
Комсомольская правдавчера в 06:41
Цена на нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $20 за баррель
Rambler News Serviceвчера в 05:26
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