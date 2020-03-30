Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель
WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомости30 марта в 12:50
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Комментарии
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Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
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В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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«Надо быть бдительными»: ученые опасаются второй волны коронавируса из-за снятия карантина в Китае (Nature, Великобритания) (Nature)
«Пришло время ослабить меры изоляции, но нам надо быть бдительными, поскольку может возникнуть вторая волна инфекций», — говорит Бен Коулинг (Ben Cowling), работающий эпидемиологом в Гонконгском университете и следящий за ситуацией в Китае.
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Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Общество
Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян
"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Киберспорт
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Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
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Искусственный интеллект смог перевести сигналы из мозга в речь
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Общество
Производители сигарет остановили российские фабрики
Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
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В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Теннис
«Уимблдон» официально отменили из-за коронавируса
Уимблдонский теннисный турнир официально не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.