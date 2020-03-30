с чего всё началось

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.

Цена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Общество Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.

Экономика Порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам узаконен Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 862653-7 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Единоборства В Росавиации рассказали, как Нурмагомедову вылететь на бой в США Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь на бой с американцем Тони Фергюсоном, который намечен на 18 апреля, из-за того, что Россия на фоне пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение.

Футбол РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Энергетика Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Общество Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян "Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.

Общество Производители сигарет остановили российские фабрики Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.