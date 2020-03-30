Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель
WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Общество
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В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Экономика
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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
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В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
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Космос
Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6
Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Общество
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Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу
В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.
Армия и оружие
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Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
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Футбол
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Источник уточняет, что в настоящее время заработная плата Роналду составляет 31 млн евро в год.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
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