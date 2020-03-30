Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
Ведомостивчера в 12:50

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Нефть приподнялась с 18-летних минимумов

REGNUM10:47

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

РБКвчера в 10:49

Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъвчера в 03:50

Цена Brent опустилась к минимуму 2002 года

Газета.Ruвчера в 11:18

Цена на нефть упала до минимума за 18 лет

Lenta.ruвчера в 05:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАССвчера в 11:23

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 03:48
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Комментарии

Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Собака.ru вчера в 03:58
Происшествия

Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
АСТВ 19:19
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
ТАСС 17:01
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 29 марта в 07:17
Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Megaobzor.com вчера в 12:03
Общество

В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции

С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы.
Вести.Севастополь 13:17
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
ТК Звезда 18:37
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН 12:06
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество

Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры

Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
Газета.Ru 13:24
Общество

Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу

В свою очередь, в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что специальные пропуска для передвижения пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит документ о порядке их выдачи.
Москва 24 29 марта в 13:02
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru 19:20
Футбол

«Ювентус» намерен продать Роналду из-за коронавируса

Источник уточняет, что в настоящее время заработная плата Роналду составляет 31 млн евро в год.
ГЛАС.RU 03:48
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 12:50
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