с чего всё началось

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.

Цена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Общество Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Общество В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Здоровье Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.