с чего всё началось

Лондон, 30 марта 2020, 21:31 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торговой сессии 30 марта на Лондонской бирже. Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,89 (6,76%), до $26,06 за баррель.

Нефть WTI опустилась ниже $20 за баррель

Здоровье У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.

Общество Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Политика США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование "В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

Экономика Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары Пониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Авто Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Культура Комик Семен Слепаков записал песню про коронавирус Российский продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков записал новую песню — про коронавирус. Ролик появился у него в Instagram и на YouTube.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Общество В Крыму задержаны наемники сирийских террористов Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.