Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI опустилась ниже $20 за баррель

Лондон, 30 марта 2020, 21:31 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торговой сессии 30 марта на Лондонской бирже. Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,89 (6,76%), до $26,06 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
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