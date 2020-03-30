Энергетика
REGNUMНефть WTI опустилась ниже $20 за баррель
Лондон, 30 марта 2020, 21:31 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торговой сессии 30 марта на Лондонской бирже. Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,89 (6,76%), до $26,06 за баррель.
Читать в источнике
Оценить481
с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомости30 марта в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Комментарии
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус
В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Космос
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в России
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить распространения коронавируса, необходимо продлить.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары
Пониженный спрос на валюту и наличные рубли говорит о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности, пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Здоровье
В Липецкой области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом
Напомним, 30 марта глава региона Игорь Артамонов ввел строгий режим общей самоизоляции на всей территории области.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Авто
Опубликовали информацию о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Первые две версии станут конкурентами для Газели Next (обычной и усиленной), а более тяжёлые модификации — для ГАЗона Next (стандартного и усиленного).
Экономика
Россияне назвали самые надежные способы сохранить деньги в кризис
Россияне назвали покупку недвижимости самым надежным способом сохранить деньги в кризис.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Происшествия
Число пациентов с подозрением на коронавирус выросло на Кубани
В больницы Краснодарского края за прошедшие сутки обратились с подозрением на коронавирус 533 человека.
Культура
Комик Семен Слепаков записал песню про коронавирус
Российский продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков записал новую песню — про коронавирус. Ролик появился у него в Instagram и на YouTube.
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Готовясь влиться в ряды наемников террористов, подозреваемые заранее купили камуфляжную униформу и лекарственные препараты.
Политика
Лолита объяснила нежелание Донбасса вернуться в состав Украины
Жители Донбасса не хотят возвращаться под власть Украины из-за зверств, которые они наблюдали со стороны украинских военных.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля
1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье
В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.