Энергетика
Экономика сегодняСтоимость нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель
Цена нефтяных фьючерсов марки WTI опустилась впервые с 2002 года ниже 20 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. По состоянию на ночь 30 марта стоимость майских фьючерсов на нефть техасской марки WTI опустилась на 8,52 процента — до 19,98 доллара за баррель.
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