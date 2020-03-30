Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
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Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 26 долларов

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Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

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Цена на нефть упала до минимума за 18 лет

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Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

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Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАСС30 марта в 11:23
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