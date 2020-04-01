Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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Цена на нефть марки WTI «коснулась» $20 за баррель

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Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

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Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

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Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
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В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
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Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
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СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
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Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

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Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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Российские истребители Су-35 оснастят «гиперзвуком»

Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.
ГЛАС.RU 02:47
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Ещё 3 пациентов с коронавирусом на Ставрополье выписали из больницы

Ещё 3 ставропольских пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выписали из инфекционной больницы.
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Общество

Трамп пообещал решить нефтяной вопрос с Россией и Саудовской Аравией

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме рассказал, что поговорил с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии и отметил, что они соберутся все вместе и обсудят, что можно сделать в данной ситуации.
VSE42.RU 31 марта в 23:22
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
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NVIDIA обновила семейство мобильных видеокарт GeForce на базе Turing

Как и ожидалось, компания NVIDIA сегодня представила обновлённое семейство мобильных видеокарт на графических процессорах Turing.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Транспорт

В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты

В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Вести.Ru 03:10
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости вчера в 14:48
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У пяти пациентов на Камчатке подозревают коронавирус

На территории Камчатского края уже проведено более 1700 тестов на COVID-19.
Кам 24 02:09
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
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Тренер вратарей «Спартака»: «Карьера Акинфеева идет на спад. Сафонов и Дюпин сильнее»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки назвал лучших голкиперов чемпионата России.
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Энергетика

В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти

Компания вела разработку сланцевой нефти в Северной Дакоте. Сильнейшие затруднения испытывают и другие американские нефтяники.
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Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

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Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в постели

Константин Богомолов рассказал, как Ксения Собчак игнорирует его в постели.
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Волгоградцам показали образец уведомления для выхода из дома

В пресс-службе обладминистрации показали вариант уведомления, которое нужно написать, покидая свою квартиру или дом.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 12:14
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Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
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Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Сегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.
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Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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