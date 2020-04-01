Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель
WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
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Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
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Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.
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В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты
В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
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Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной
Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
У пяти пациентов на Камчатке подозревают коронавирус
На территории Камчатского края уже проведено более 1700 тестов на COVID-19.
Общество
В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов
Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Музыка
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Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
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Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки назвал лучших голкиперов чемпионата России.
Энергетика
В США обанкротился крупный добытчик сланцевой нефти
Компания вела разработку сланцевой нефти в Северной Дакоте. Сильнейшие затруднения испытывают и другие американские нефтяники.
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Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в постели
Константин Богомолов рассказал, как Ксения Собчак игнорирует его в постели.
Общество
Волгоградцам показали образец уведомления для выхода из дома
В пресс-службе обладминистрации показали вариант уведомления, которое нужно написать, покидая свою квартиру или дом.
Армия и оружие
Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
Политика
Владимир Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС
Сегодня Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.