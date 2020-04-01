WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.

Цена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

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Происшествия Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая Чэнду, Китай, 2 апреля 2020, 02:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Шицю в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Кино Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.

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Общество Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.

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Армия и оружие С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.

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