Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель
WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
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Комментарии
Единоборства
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая
Чэнду, Китай, 2 апреля 2020, 02:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Шицю в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.
Общество
Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся по ценам на нефть
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся по нефтяным ценам.
Футбол
Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Общество
Главврач Коммунарки заболел коронавирусом
Главный врач больницы в Московской городской клинической больницы №40 (поселок Коммунарка) Денис Проценко заразился коронавирусом.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, включая рецептурные
Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Авто
Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ назвал прайс на долгожданную новинку - УАЗ «Пикап» с 6-ступенчатой автоматической КП.
Армия и оружие
С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков
Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
Общество
В МИД анонсировали вылет россиян из Катара в ближайшее время
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что россияне, которые застряли в катарской столице Дохе, в ближайшее время вылетят на родину.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Политика
Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США
Политика
Bloomberg: разведка США не доверяет данным Китая по коронавирусу
Агентство Bloomberg сообщает о недоверии разведки США к данным по коронавирусу COVID-19, предоставляемым Китаем.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Здоровье
Кошелек дешевле жизни
Россияне больше боятся коронавируса, чем экономических потерь Соцопрос Компании развития общественных связей (КРОС), проведенный на прошлой неделе, показывает, что россиян больше беспокоит недостаток информации о количестве заболевших и отсутствие вакцины от коронавируса COVID-19, чем возможные экономические последствия эпидемии.
Происшествия
СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми
Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
Политика
Владимир Путин перешел на удаленный режим работы
Общество
За сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Футбол
Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую
Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.