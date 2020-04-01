Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent упала ниже 23 долларов за баррель

WTI поставками в мае дешевела до 20,27. На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро.
Читать в источнике
Комментировать696

Подробнее о событии

Цена на нефть марки WTI «коснулась» $20 за баррель

ИА Красная Весна14:10

Стоимость нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Известия04:41

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48

Цена барреля нефти Brent упала ниже 25,8 доллара

Взгляд.ру01:32

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

РБК30 марта в 10:49

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАСС30 марта в 11:23

Цена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

News.ru04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:14, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 17:34
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая

Чэнду, Китай, 2 апреля 2020, 02:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в уезде Шицю в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.
REGNUM 19:36
Общество

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся по ценам на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся по нефтяным ценам.
Газета.Ru 19:13
Футбол

Геркус рассказал о споре с Семиным по поводу Фарфана

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожником" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Газета.Ru 19:19
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Инфорос 08:53
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Lenta.ru 20:04
Общество

Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 05:55
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Игры

Ubisoft бесплатно раздает Rayman Legends игрокам на карантине

NewInform 06:26
Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Общество

Голикова предложила продлить карантин в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru 13:39
Общество

Главврач Коммунарки заболел коронавирусом

Главный врач больницы в Московской городской клинической больницы №40 (поселок Коммунарка) Денис Проценко заразился коронавирусом.
Повестка дня вчера в 10:28
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, включая рецептурные

Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты.
Российская газета 07:21
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
Pravda.Ru 30 марта в 12:11
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ назвал прайс на долгожданную новинку - УАЗ «Пикап» с 6-ступенчатой автоматической КП.
CarsWeek.ru 08:48
Армия и оружие

С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков

Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
REGNUM 15:12
Общество

В МИД анонсировали вылет россиян из Катара в ближайшее время

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что россияне, которые застряли в катарской столице Дохе, в ближайшее время вылетят на родину.
RT на русском 19:46
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo 08:14
Политика

Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США

Капитал страны 02:13
Политика

Bloomberg: разведка США не доверяет данным Китая по коронавирусу

Агентство Bloomberg сообщает о недоверии разведки США к данным по коронавирусу COVID-19, предоставляемым Китаем.
Вести.Ru 19:58
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Здоровье

Кошелек дешевле жизни

Россияне больше боятся коронавируса, чем экономических потерь Соцопрос Компании развития общественных связей (КРОС), проведенный на прошлой неделе, показывает, что россиян больше беспокоит недостаток информации о количестве заболевших и отсутствие вакцины от коронавируса COVID-19, чем возможные экономические последствия эпидемии.
Коммерсантъ 18:00
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском 19:16
Политика

Владимир Путин перешел на удаленный режим работы

ТК Звезда 06:07
Общество

За сутки в России выявили 440 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 440 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 08:15
Футбол

Дзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую

Ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советую.
Metaratings 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное