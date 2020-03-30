Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр. Падение цены к прошлому торговому дню составило 8,9%. Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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