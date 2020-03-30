с чего всё началось

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр. Падение цены к прошлому торговому дню составило 8,9%. Brent начала терять в цене с открытием торгового дня: в 9.00 мск она продавалась за $23,63/барр.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

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Происшествия Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

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Общество Путин подписал закон о материальной ответственности военных Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о материальной ответственности военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.

Происшествия Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.

Общество Омские власти объяснили, почему возник дефицит медицинских масок Глава региона Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал, как в Омской области возникла сложная ситуация с масками.

Общество Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.

Политика Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.