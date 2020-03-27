Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25

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