Коронавирус
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $25
Москва, 27 марта 2020, 17:33 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 марта.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество
WSJ: Из-за коронавируса возник дефицит золота в США
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Футбол
«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Общество
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
Первый день полной изоляции. Посмотрите, что происходит на Невском проспекте прямо сейчас
Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан к полной самоизоляции на этот период, однако уже вечер пятницы показал, что граждане поняли этот призыв по-своему.
Наука
Китайский ученый рассказал, как справиться с пандемией коронавируса
Подавить эпидемию коронавируса можно изолировав всех больных, а на людей без симптомов надев маски, считает ведущий китайский ученый Джордж Гао, один из первых, кто получил геном SARS-CoV-2.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Здоровье
Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов
Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Происшествия
В Оренбурге от коронавируса умер мужчина
В Оренбурге умер мужчина, заболевший коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, где Лещенко мог заразить коронавирусом других людей
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко, который болен коронавирусом, мог заразить своих коллег на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Хоккей
Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими
Яковлев отметил, что за океаном посмеиваются над российскими хоккеистами из-за нерациональных трат.
Общество
Отели и санатории России закрываются до 1 июня
В пятницу появилась рекомендация от правительства по поводу приостановки заселения туристов в гостиницы, детские лагеря и санатории.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.