Коронавирус
Мой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
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Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
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Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели
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На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
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Экзамены ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса
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Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
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Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
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Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
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Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Футбол
Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида
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Ростовскую больницу имени Семашко освободят для больных коронавирусом
Ростовская городская больница № 1 имени Семашко станет госпиталем для зараженных COVID-19.
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Минздрав подготовил правила финансирования программ модернизации первичной медпомощи в регионах
Минздрав России подготовил Правила предоставления и распределения субсидий субъектам на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Доходы бюджета Югры увеличились на 9,8 млрд рублей
Расходы вырастут на 23,8 млрд. и составят 272,8 млрд. Дефицит повысится на 13,9 млрд. и составит 49,8 млрд.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Армия и оружие
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.