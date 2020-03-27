Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

BFM.ruвчера в 03:46

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Комсомольская правдавчера в 11:41

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ruвчера в 10:27

Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 04:33

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество

Экзамены ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Сдача ЕГЭ начнется 8 июня, а сроки ОГЭ для выпускников девятых классов перенесут на 9 июня, сообщает Рособрнадзор.
It`s My City вчера в 08:29
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Отмечается, что это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года, когда было подано шестьсот девяносто пять тысяч заявок.
Страна Советов on-line 26 марта в 11:45
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Российская газета вчера в 19:40
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Футбол

Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида

Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Чемпионат вчера в 11:49
Здоровье

Ростовскую больницу имени Семашко освободят для больных коронавирусом

Ростовская городская больница № 1 имени Семашко станет госпиталем для зараженных COVID-19.
Donday.ru вчера в 16:32
Общество

Минздрав подготовил правила финансирования программ модернизации первичной медпомощи в регионах

Минздрав России подготовил Правила предоставления и распределения субсидий субъектам на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.
Парламентская газета вчера в 09:34
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Доходы бюджета Югры увеличились на 9,8 млрд рублей

Расходы вырастут на 23,8 млрд. и составят 272,8 млрд. Дефицит повысится на 13,9 млрд. и составит 49,8 млрд.
Новости Югры 26 марта в 09:33
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня 26 марта в 13:33
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Коронавирус заподозрили у саратовской биатлонистки Анастасии Халиуллиной

Регион 64 04:00
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
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