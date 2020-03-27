Коронавирус
Мой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
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Общество
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