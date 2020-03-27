Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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Цена нефти Brent упала более чем на 7%

ТАССвчера в 18:30

Новости кризиса 28 марта: россияне получили пособия и пенсии досрочно, стоит ли забирать деньги из банков, мировая экономика в рецессии

URA.Ru28 марта в 00:00

Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться

Интерфакс27 марта в 01:38

Цены на нефть чуть ускоряют падение, WTI дешевеет уже почти на 6%

ПРАЙМ27 марта в 14:02

Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

RT на русском27 марта в 10:43

Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

РБК27 марта в 03:41

Цены на нефть опустились до 25 долларов при закрытии торгов

Московский Комсомолец27 марта в 22:10
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия вчера в 03:06
Общество

Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.
ТАСС вчера в 23:37
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM вчера в 12:10
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 27 марта в 09:41
Космос

Спутник «Экспресс-АМ6» прекратил доступ в интернет из-за ЧС

V-kosmose.com 01:41
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

В Забайкалье введут всеобщую изоляцию из-за коронавируса

Правительство Забайкальского края намерено ввести режим полной самоизоляции в регионе по примеру Москвы из-за распространения коронавируса COVID-19 в России, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера краевого правительства Андрей Гурулев.
РИА Новости 01:32
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Здоровье

В Приморье приостановлено тестирование на короновирус для всех желающих

Одним из первых регионов Приморье сделало тестирование на коронавирусную инфекцию доступным для жителей (на бесплатной основе).
Primpress.ru 01:50
Общество

Москва и область отправлены на самоизоляцию

Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

РИА Новости вчера в 23:55
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество

Различные формы протекания коронавируса объяснили вирусологи

Live24 01:36
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Бывший глава региона в Казахстане отправлен под домашний арест

Кызылорда, Казахстан, 30 марта 2020, 08:50 — REGNUM Бывший аким (глава) Кызыл-Ординской области Казахстана Куанышбек Искаков помещен под домашний арест, сообщили в пресс-службе областного суда.
REGNUM 01:50
Общество

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Рейтинг составлен на основе отношения средней зарплаты в средних и малых населенных пунктах регионов к местной стоимости определенного набора товаров и услуг.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС вчера в 07:29
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Здоровье

Против коронавируса может работать прививка от туберкулеза

Профессор Кетрин Норт заявила, что прививка от туберкулеза поможет спасти жизни медработников.
Live24 01:21
Происшествия

В «Шереметьево» самолет совершил экстренную посадку

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
REGNUM вчера в 18:14
Путешествия

Российских туристов начали выселять из отелей в Сочи

Всем туристам, находящимся в сочинских отелях и гостиницах, придется уехать с отдыха раньше срока.
Gazeta.SPb 28 марта в 19:57
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