Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов. Сегодня нефть падает – еще утром котировки держались на уровне 26 долларов.
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Новости кризиса 27 марта: стоит ли забирать деньги из банков, россияне получили пособия и пенсии досрочно, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Нефть упала ниже психологической отметки

Lenta.ruвчера в 10:27

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33

Цена нефти Brent после роста упала ниже 25 долларов за баррель

РЕН ТВвчера в 10:13

Нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Газета.Ruвчера в 09:59

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

Генпрокуратуру укрепляют следствием

В качестве преемника Александра Буксмана рассматривается еще один член команды Игоря Краснова, который до января этого года, будучи заместителем председателя СКР, курировал ГУРОВД и ГСУ.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Супруга Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал о сообщении, которое он недавно получил от супруги Льва Лещенко, проходящего лечение в больнице Коммунарки.
Вечерняя Москва вчера в 20:59
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны

Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими.
РБК вчера в 07:47
Происшествия

На Брянщине подтвержден третий случай заражения коронавирусом

В Брянской области официально зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом.
Рассвет (п.Суземка) 02:43
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Джонсон сообщил о самоизоляции и работе удаленно.
МонаВиста вчера в 07:56
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета 26 марта в 12:23
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Спорт

Биатлонистка Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина была госпитализирована в больницу в Саратове с подозрением на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 04:17
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Единоборства

Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко

Как сообщается на сайте «fighttime.ru», Александр Шлеменко назвал гонорар за бой с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 09:08
Общество

Юрий Грымов рассказал, как родина встречает возвращенцев из-за рубежа

Российский режиссёр театра и кино Юрий Грымов был удивлён, вернувшись на родину после гастролей в Токио.
News.ru вчера в 18:33
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

В Новосибирске увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.
Discover24 02:42
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